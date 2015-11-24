بالصور.. حملة "رد كبدى" بجامعة الإسكندرية للاكتشاف المبكر عن فيروس سى

انطلقت مبادرة "رد كبدى"، اليوم بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية للاكتشاف المبكر عن فيروس سى بين طلاب الكليات، فى المبادرة الشبابية بعنوان "رد كبدى"، التى تنظمها كليات الصيدلة وطب الأسنان، والتجارة والهندسة.

ويشرف على الحملة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية الدكتور عبد الله مسعد زين الدين، عميد الكلية، والدكتور محمد البهى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام قريش، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتستمر حملة الكشف على الطلاب حتى الأربعاء 26 نوفمبر القادم، وكانت نتيجة اليوم الأول لحملة "رد كبدى" فحص 127 طالبا وجاءت النتيجة سلبية لجميع الطلاب.

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