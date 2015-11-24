أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة "رد كبدى" بجامعة الإسكندرية للاكتشاف المبكر عن فيروس سى

Google+ Print
بالصور.. حملة "رد كبدى" بجامعة الإسكندرية للاكتشاف المبكر عن فيروس سى بالصور.. حملة "رد كبدى" بجامعة الإسكندرية للاكتشاف المبكر عن فيروس سى
انطلقت مبادرة "رد كبدى"، اليوم بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية للاكتشاف المبكر عن فيروس سى بين طلاب الكليات، فى المبادرة الشبابية بعنوان "رد كبدى"، التى تنظمها كليات الصيدلة وطب الأسنان، والتجارة والهندسة.

ويشرف على الحملة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية الدكتور عبد الله مسعد زين الدين، عميد الكلية، والدكتور محمد البهى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام قريش، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتستمر حملة الكشف على الطلاب حتى الأربعاء 26 نوفمبر القادم، وكانت نتيجة اليوم الأول لحملة "رد كبدى" فحص 127 طالبا وجاءت النتيجة سلبية لجميع الطلاب.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365