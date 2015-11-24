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القبض علي أمين شرطة لـ”ممارسته الرزيلة” داخل مسجد بأسيوط

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القبض علي أمين شرطة لـ”ممارسته الرزيلة” داخل مسجد بأسيوط القبض علي أمين شرطة لـ”ممارسته الرزيلة” داخل مسجد بأسيوط

تلقت شرطة النجدة بأسيوط بلاغاً من المواطنين يفيد بقيام أحد أفراد الشرطة بممارسة الرزيلة مع سيدة تعمل بالجامعة، حيث الغريب في الأمر أن هذا الفعل حدث داخل مسجد بشارع الجمهورية بمحافظة أسيوط.

حيث تلقت الشرطة بلاغاً بأن هذا الشرطي إسمه “ناصر” أمين شرطة بأسيوط دائرة قسم ثان أسيوط، وأن السيدة المشتركة معه في هذا الفعل هي سيدة تعمل بجامعة أسيوط وهي في الخمسن من عمرها.

وعلي الفور قامت قوات الأمن بالإنتقال إلي مكان الجريمة وألقت القبض علي المتهم والمتهمة، وتحرير محضر ضدهم بالواقعة، حيث قامت النيابة العامة بمحافظة أسيوط بتولي التحقيق في هذه القضية.

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