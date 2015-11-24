مصرع 18 شخصًا في حريق بمخيم للاجئين الأفارقة بالجزائر

أفادت وسائل إعلام رسمية جزائرية نقلا عن أجهزة الخدمة المدنية أن 18 شخصًا على الاقل قتلوا وأصيب 37 غيرهم بجروح عندما نشب حريق في مخيم للاجئين الافارقة في جنوب الجزائر، اليوم الثلاثاء.

وأصبح جنوب الجزائر مسارًا تقليديا للمهاجرين الأفارقة الفارين من الفقر والعنف في مالي والنيجر المجاورتين. ويسعى كثير منهم للذهاب إلى ليبيا للتوجه إلى أوروبا بينما ينتهي الحال بآخرين بالبقاء في ليبيا والجزائر.

وقال الراديو الحكومي إن ضحايا الحريق كانوا ضمن 650 أفريقيا يجري نقلهم في المخيم في ولاية ورقلة التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن العاصمة الجزائر.

وبدأت الجزائر إعادة مئات اللاجئين من النيجر بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع حكومتهم.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن تحقيقا تجريه أجهزة الأمن لا يزال مستمرا لتحديد أسباب الحادث. ولم تتوفر تفاصيل على الفور بشأن جنسيات الضحايا.