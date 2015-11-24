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ننفرد بصور جديدة من داخل فندق القضاة بالعريش بعد الحادث الإرهابى

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ننفرد بصور جديدة من داخل فندق القضاة بالعريش بعد الحادث الإرهابى ننفرد بصور جديدة من داخل فندق القضاة بالعريش بعد الحادث الإرهابى
ينفرد " اليوم السابع" بنشر صور جديدة من داخل فندق القضاة بالعريش، والذى قام إرهابيون باستهدفه صباح اليوم، وهو ما أسفر عن استشهاد قاض و2 من رجال الشرطة وإصابة 12 آخرين.

وتظهر الصور أثار الإرهاب الغاشم الذى طال الفندق وأدى إلى تحطيم عدد كبير من محتويات الفندق، فيما تناثرت دماء الشهداء الأبرياء فى المكان.

وكان المتحدث العسكرى العميد محمد سمير قد أعلن أن الحصيلة الأولية لهذا الحادث، أسفرت عن مقتل العناصر التكفيرية المشاركة فى هذا العمل الإرهابى، واستشهاد (2) جندى شرطة مدنية وقاضٍ وإصابة (12) آخرين من عناصر الشرطة المدنية والقوات المسلحة والمدنيين نتيجة انفجار العربة المفخخة وتفجير الحزام الناسف.

وأضاف المتحدث العسكرى: "جارى استمرار عمليات البحث الأمنى لملاحقة العناصر الإجرامية الإرهابية المتورطة فى التخطيط لارتكاب هذا الحادث وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية للمصابين". وأكد المتحدث العسكرى أن هذا الحادث الغاشم هو محاولة فاشلة ويائسة لعرقلة الدولة باستكمال بناء مؤسساتها إلا أننا نؤكد أنه سيزيد من إصرار وعزيمة القوات المسلحة وعناصر وزارة الداخلية لاقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء مهما كلفنا ذلك من تضحيات فى سبيل الوطن وأمن واستقرار شعب العظيم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- الداخلية: أحبطنا محاولة انتحارى اقتحام فندق القضاة لتفجيره بحزام ناسف
>

- المتحدث العسكرى: استشهاد قاضى و2 جنود شرطة وإصابة 12 فى حادث العريش الإرهابى
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- النيابة تكلف الأمن الوطنى بملاحقة المتورطين فى حادث فندق القضاة بالعريش
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- ننشر أول صورة للمستشار عمر حماد شهيد القضاء فى حادث انفجار العريش
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- نادى القضاة: مصر لن ترضخ للإرهاب.. ونتواصل مع الداخلية لتأمين عودة أعضائنا
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- هاشتاج "العريش" يتصدر "تويتر" بعد التفجيرات الإرهابية بفندق "القضاة"
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مصر 365

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