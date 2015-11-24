ناخب يغازل الفنانة سما المصرى ويقول : انتى موزة بصحيح ! شاهد رد فعلها وماذا فعلت معه ؟

الفنانة سما المصرى التى تغيرت تماما بعد حكم الاخوان واعتزلت الفن وتفرغت للسياسة ومحاربة الاخوان وقد قامت بعمل قناة فضائية خصيصا لمحاربة الاخوان ولكنها لم تكسب حب الناس واحترامهم والفترة الماضية رشحت نفسها للإنتخابات البرلمانية 2015 ولكن لم تقبل لسوء السلوك والخلق .

ولكن الفنانة والراقصة سما المصرى اختارت ان تشارك فى الانتخابات وان تكون ايجابية وذهبت الى لجنتها فى مدرسة بقصر النيل وهى ترتدى ترنج رياضى على دراجة والكثيريين اقتربوا منها ليلتقطوا معها الصور السيلفى واقترب منها احد الناخبين الواقفين وقال لها : ده انتى طلعتى موزة بصحيح ، وكان رد فعل الفنانة سما المصرى انها ضحكت بهستيريا شديدة امام الواقفين .

شاهدوا الفيديو الذى انتشر بسرعة البرق على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وانستجرام وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا فى اقل من 6 ساعات شاهدوا الفيديو وشاركونا بتعليقاتكم على الفيديو وهل فعلا كانت تستحق الراقصة سما المصرى ان تكون عضوه فى مجلس الشعب ام لا ؟؟

شاهدوا الفيديو :

شبكةعيونالإخبارية

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