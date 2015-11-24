بالصور.. لو زهقان من رجيمك.. حدد أحجام الطعام على قد كف ايدك

توجد أنواع كثيرة ومتنوعة من الرجيم، للدرجة التى أصابت البعض بالحيرة، وكما أن مرضى السمنة وفرط الوزن غالباً لا يستقرون على نظام واحد، ويسارعون بالبحث عن حميات جديدة حال عدم الحصول على النتائج التى يرغبون فيها.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أحد الأنظمة الغذائية التى تقوم باختيار مقادير وأحجام الطعام التى يجب أن يتناولها مرضى السمنة وفرط الوزن وحتى الأشخاص الأصحاء بناء على حجم بعض أجزاء اليد، وذلك حسبما نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وهى تشمل:



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اللحوم الحمراء.. تناول قطعة منها فى نفس محيط وحجم راحة اليد.



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الأسماك ذات اللحم الأبيض مثل سمك القد.. تناول ما يكافئ حجم اليد كلها مشتملة على الأصابع.



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الجرجير والخضراوات الورقية خضراء اللون.. تناول ما يملاً يديك الاثنتين.



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التوت بأنواعه.. تناول ملء يديك الاثنتين.



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الخضراوات مثل البروكلى.. تناول ما يعادل حجم قبضة اليد.



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المكرونة.. تناول معا يعادل قبضة يد مضمومة.



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المكسرات.. تناول حفنة منها



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البطاطس.. تناول ما يكافئ قبضة يد مضمومة.



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أسماك السالمون والسردين والماكريل.. تناول ما يكافئ حجم راحة اليد.



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زبدة الفول السودانى "بالصورة" والزبدة.. تناول ما يكافئ حجم إصبع الإبهام



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الشيكولاتة.. تناول مكعبات من الشيكولاتة فى نفس حجم إصبع السبابة.



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الجبن.. تناول ما يعادل حجم إصبعى إبهام.



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الكيك.. تناول ما يعادل حجم إصبعى السبابة والوسطى.