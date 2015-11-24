ننشر أسماء الشهداء والمصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالعريش

أفادت مصادر طبية بشمال سيناء أن ضحايا انفجار سيارة مفخخة أمام منتجع سياحى بالعريش، 3 شهداء، هم المستشار عمر جاد 38 عاماً، من سوهاج، وأمين شرطة شعبان عبد المنعم عبد العال، ومجند جارى التعرف عليه، وإصابة المستشار أمير يعقوب حسين 40 عاما، والمستشار منصور صابر عبده 46 عاما من الإسماعيلية.> والمصابون من الشرطة الملازم عمر أسامة محمد 24 سنة، أصيب بجرح بالساق اليمنى، المقدم أحمد إبراهيم الشاذلى 35 عاما، وأصيب بشظايا متفرقة بالجسد، والنقيب شرطة حمود طارق حبيب 30 عاما، أصيب بشظايا متفرقة، والمجند محمد إسماعيل حسن.

والمجندون: ابانوب ظريف 21 عاما ، المنيا أصيب بشظايا بالوجه، والمجند محمد الشاذلي 23 عاما من سوهاج، أصيب بطلق نارى بالبطن، والمجند إسلام إبراهيم أحمد 21 عاما من القليويبة، أصيب بطلق نارى بالرأس، وعريف شرطة على سعيد، 35 سنة من المنوفية أصيب بطلق نارى بالرأس، والمجند إمام محمود محمد 21 عاما، أصيب بجرح بالوجه طوله 4 سم، وشرطى مجهول الهوية.

والمدنيون المصابون هم : توفيق محمد 70 عاما، أصيب بجرح بالقدم اليسري طوله 3 سم وجرح بالصدر طوله 7 سم، وإبراهيم توفيق 40 عاما أصيب بجرح بالاذن طوله 3 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج.



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