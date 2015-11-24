أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أسماء الشهداء والمصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالعريش

Google+ Print
ننشر أسماء الشهداء والمصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالعريش ننشر أسماء الشهداء والمصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالعريش
أفادت مصادر طبية بشمال سيناء أن ضحايا انفجار سيارة مفخخة أمام منتجع سياحى بالعريش، 3 شهداء، هم المستشار عمر جاد 38 عاماً، من سوهاج، وأمين شرطة شعبان عبد المنعم عبد العال، ومجند جارى التعرف عليه، وإصابة المستشار أمير يعقوب حسين 40 عاما، والمستشار منصور صابر عبده 46 عاما من الإسماعيلية.
> والمصابون من الشرطة الملازم عمر أسامة محمد 24 سنة، أصيب بجرح بالساق اليمنى، المقدم أحمد إبراهيم الشاذلى 35 عاما، وأصيب بشظايا متفرقة بالجسد، والنقيب شرطة حمود طارق حبيب 30 عاما، أصيب بشظايا متفرقة، والمجند محمد إسماعيل حسن.

والمجندون: ابانوب ظريف 21 عاما ، المنيا أصيب بشظايا بالوجه، والمجند محمد الشاذلي 23 عاما من سوهاج، أصيب بطلق نارى بالبطن، والمجند إسلام إبراهيم أحمد 21 عاما من القليويبة، أصيب بطلق نارى بالرأس، وعريف شرطة على سعيد، 35 سنة من المنوفية أصيب بطلق نارى بالرأس، والمجند إمام محمود محمد 21 عاما، أصيب بجرح بالوجه طوله 4 سم، وشرطى مجهول الهوية.

والمدنيون المصابون هم : توفيق محمد 70 عاما، أصيب بجرح بالقدم اليسري طوله 3 سم وجرح بالصدر طوله 7 سم، وإبراهيم توفيق 40 عاما أصيب بجرح بالاذن طوله 3 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365