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الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثامنة مطوبس فوه فى كفر الشيخ

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الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثامنة مطوبس فوه فى كفر الشيخ الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثامنة مطوبس فوه فى كفر الشيخ
أسفرت النتائج الأولية للانتخابات بالدائرة الثامنة ومقرها "مطوبس وفوه" عن الإعادة بين أربعة مرشحين وجميعهم من مدينة فوه، وهم علاء سلام "مستقل" وحصل على 22889 صوتاً، ويوسف البدري "مرشح حزب مستقبل وطن" وحصل على 19463 صوتاً، واللواء صلاح المعداوي "مرشح حزب المصريين الأحرار" وحصل على 18082 صوتاً وفتحي علي الشرقاوي "مستقل" وحصل على 16264 صوتا.

وفقد محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق والبرلماني المعروف مقعده بعد حصوله على 14309صوتاً.

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مصر 365

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