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الطين والصلصال علاج طبيعى للعديد من الآلام اليومية

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الطين والصلصال علاج طبيعى للعديد من الآلام اليومية الطين والصلصال علاج طبيعى للعديد من الآلام اليومية
قالت طبيبة الصيدلية الفرنسية فلورانس رانيو دولافال، إن هناك 6 فوائد فى استخدام الطين والصلصال فى علاج العديد من الآلام اليومية، مثل الحروق، لأنه غنى بالأملاح المعدنية والسيليس أو رمل الصوان، خاصة الطين الأخضر حيث يستخدم فى علاج حب الشباب بعد خلط معلقة منه مع بعض الزيوت فهو مهدئ للاستقاء الموضعى والالتهابات.

كما يستخدم الطين الأبيض فى علاج الجلد الجاف أو الحساس فهو ينظم الزيادة فى المادة الدهنية، ويطهر الجلد، ويستخدم فى علاج اللثة والأسنان، حيث يوضع معلقة صغيرة مع الزيت ويتم الغرغرة به، كما يعالج الآم الظهر والروماتيزم والتشوهات المفصلية.

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