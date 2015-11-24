قوات إنفاذ القانون تحبط محاولة للتسلل عبر الحدود الشمالية الشرقية

نجحت قوات إنفاذ القانون المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقي فى ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين من إحباط محاولة لتسلل الأفراد عبر خط الحدود الدولية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية كانت العناصر المكلفة بتأمين المنطقة الحدودية قد رصدت فجر اليوم قيام مجموعة من الأفراد الأفارقة بمحاولة التسلل من الغرب إلى الشرق عبر خط الحدود الدولية بالتعاون وتحت إشراف عناصر إجرامية تقوم بتسهيل أعمال الهجرة غير الشرعية، وعلى الفور قامت القوات بإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية والتحرك للقبض على المتسللين الذين بادروا بإطلاق النيران على قوة التأمين مما نتج عنه إصابة مجند بطلق نارى نافذ بالظهر.

فقامت القوات بالتعامل مع مصادر إنتاج النيران لإسكاتها وضبط هذه العناصر الإجرامية ، مما أسفر عن مقتل (5) وإصابة (6) من المتسللين والقبض على (5) آخرين وتبين أنهم جميعاً يحملون الجنسية السودانية.

و تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكاب هذا الحادث.