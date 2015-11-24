خالد مشهور يتفوق على جيرة الله والطوخى بمنيا القمح

أسفرت النتائج الشبه نهائية بالدائرة السادسة ومقرها مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، عن حصول خالد مشهور على 53 ألف و 293 صوتاً، ويليه الدكتور محمد صلاح عبد البديع بـ32 ألف و913 صوتاً.

فيما حصلت عبير تقيبة على 22 ألف و 979 صوتاً، كما حصل نايف جيرة الله على 20 ألف و 509 صوتاً ، ومحمد الطوخى على 19 ألف و 146 صوتاً، فيما يجرى حالياً فرز 5 صناديق أقتراع باقية.

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