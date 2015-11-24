ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في 9 دوائر بمحافظة الغربية

تنشر وكالة ONA، النتيجة النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الناخبين بالجولة الأولى في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، في محافظة الغربية، بدوائرها التسع.

ووفقًا للنتائج النهائية غير الرسمية، يخوض 6 مرشحين بدائرة المحلة الكبرى جولة الإعادة لإختيار 3 مرشحين وهم: نعمت قمر، ومحمود شحاته، وأحمد البرلسي ، ومحمود الخرويلي، وأحمد الشعراوي، ومحمد الشافعي، ومحمد خليفة.

وفي دائرة مركز المحلة الكبرى يخوض 6 مرشحين جولة الإعادة لإختيار 3 مرشحين وهم : شاكر الشراكي، ونبيل مطاوع وحامد جهجه، وعمرو السعيد فهمي، وعبد المحسن أبو الخير، ومحمد كمال مرعي.

وفي دائرة مركز كفر الزيات بالغربية بخوض كلا من صلاح الحصاوى وأمال عبد الحميد وحسين خليل ونبيل أبو باشا جولة الإعادة لإختيار اثنين مرشحين.

وفي دائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية خوض كلا من محمد بدراوى عوض وعامر الشوربجي ومحمد السيد عامر وفتحي ندا جولة الإعادة لإختيار اثنين مرشحين.

وجاءت نتائج مركز زفتى بدخول أحمد فودة نصير وسلامة الجوهرى ومصطفى أبو زيد ورفعت داغر وماهر شحاته ومحمد الجحش جولة الإعادة لإختيار 3 مرشحين.

وبدائرة سمنود أظهرت مؤشرات فرز الأصوات تقدم المرشح المستقل محمد الشورى بحصوله على 17671 صوتا، وحصول محمد زايد مرشح مستقبل وطن على 22686 صوتا، وحصول حامد اللباد “مستقل” على 15689 صوتا، وحصول جبر العشرى عن حزب الوفد على 16666 صوتا.

المحلة الكبرى أعلن المستشار محمد لاشين رئيس لجنة 86 بمدرسة وحدة المعتمدية الابتدائية بمركز المحلة،

كما تفوق الدكتور محمد على عبده مرشح حزب الوفد بتلك اللجنة بحصوله على 870 صوتا يليه، خالد أبو زيد بـ 815 صوتا، وحامد جهجة مرشح المصريين الأحرار بـ 171 صوتا، وبسمة رفعت أبو زيد حصلت على 168، وحصل علاء الدين العاصى على 138صوتا، وعاطف شخبة حصل على 131 صوتا.

وفي قطور وبسيون اكتسح محمد نصر الدين مرشح حزب النور عن دائرة “قطور وبسيون” فى محافظة الغربية.

وجاءت نتائج الفرز بلجنة 52 حيث حصل على 641 صوتًا، فيما حصل أقرب منافسيه على 264 صوتًا.

وفي دائرة طنطا أظهرت المؤشرات تقدم الدكتور عبد المنعم شهاب مرشح المصريين الأحرار بحصوله على 19029 صوتا، يليه على عز مرشح مستقبل وطن بحصوله على 17827صوتا، وسمير الخولى “مستقل” على 17001 صوتا، بينما حصل عبده السنيطى “مستقل” على 14120 صوتا، إيهاب الهرميل مرشح المصريين الأحرار على 14060 صوتا، كما حصل سامى قنديل مرشح الحركة الوطنية على 9248 صوتا.

وفي نتائج دائرة بندر طنطا أسفرت عملية فرز الأصوات للقوائم فى لجنة 100 فى بندر طنطا، عن حصول قائمة فى حب مصر على 325 صوتا، مقابل 64 صوتا لقائمة التحالف الجمهورى، وحصول قائمة تيار الاستقلال على 17 صوتا.

وتفوقت قائمة فى حب مصر على قوائم التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، وتيار الاستقلال والنور السلفي وحصلت قائمة فى حب مصر على 682 صوتا، مقابل 106 أصوات لقائمة التحالف الجمهورى، و62 صوتا للنور السلفى، و72 صوتا لتيار الاستقلال.