حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24/11/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

>مهنيًا: أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، لهذا لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام المطلوبة منك.

على الصعيد العاطفى: تحتاج اليوم إلى التعامل مع الحبيب بشكل جيّد، نظرًا لشعوره بإهمالك وعدم اهتمامك به.

صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سيئ فاحرص للحصول على فترة من الراحة حتى تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك:

>ترى عالمة الأبراج وخبيرة الفلك الشهيرة ماجى فرح، أنك قد تواجه بعض الأمور التى تعكر صفو مزاجك، لذلك حاول إيجاد السبب بتأنٍ وهدوء، واعمل على التخلص من هذه الحالة المزاجية السيئة.