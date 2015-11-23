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مدرب الزمالك - أحمد مرتضى: هناك موافقة أولية من مارتن يول لتدريب الفريق

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مدرب الزمالك - أحمد مرتضى: هناك موافقة أولية من مارتن يول لتدريب الفريق مدرب الزمالك - أحمد مرتضى: هناك موافقة أولية من مارتن يول لتدريب الفريق

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن المدرب الهولندي المخضرم مارتن يول أرسل موافقة أولية على تدريب الفريق الأبيض.

الزمالك بلا مدرب بعد رحيل المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا عن الفريق وفسخ عقده مع القلعة البيضاء.

وصرح أحمد منصور المسؤول عن ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للفريق الأبيض، مفصحا "مارتن يول أحد الأسماء المرشحة".

وأضاف أحمد منصور عبر قناة النهار للرياضة "هناك موافقة أولية من وكيل أعمال مارتن يول".

مارتن يول أحد الأسماء الكبيرة في عالم التدريب إذ قاد من قبل أياكس أمستردام الهولندي وفولام الإنجليزي وهامبورج الألماني.

كما قدم مارتن يول عروضا ممتازة خلال فترة عمله مع توتنام هوتسبر، حيث عمل مع الثنائي المصري أحمد حسام "ميدو" وحسام غالي.

وعمل يول كذلك مع ميدو في أياكس الهولندي.

وعن علاقة ميدو بمارتن يول، أجاب أحمد مرتضى "بالتأكيد سنستعين بأحمد حسام".

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فيديو اليوم السابع