بالصور .. عروسان يدليان بصوتيهما داخل لجنة بـ"قطور" بالغربية

شهدت لجنة انتخابية بقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية قيام عروسان يرتديان ملابس الزفاف بالإدلاء بصوتيهما في الانتخابات البرلمانية قبل لحظات من غلق باب التصويت.

وحرص العروسان على الذهاب للجنة قبل إتمام عرسهما وسط استقبال من رجال الجيش والشرطة أمام اللجنة.

ويبلغ عدد الناخبين بالغربية 3 ملايين و129 ألفا و134 يصوتون 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى موزعين على 9 دوائر لاختيار 24 نائبا من بين 260 متنافسا "فردي" إضافة إلى اختيار 7 نواب "قائمة" وتقسم مقاعد المحافظة بواقع 2 فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ 6 دوائر الأخرى.

يتنافس فى دائرة بندر طنطا 39 مرشحا مقابل 30 بدائرة مركز طنطا، و50 فى دائرة بندر المحلة، و26 بدائرة مركز المحلة و21 بدائرة مركز كفر الزيات، و22 مرشحا بدائرة مركز زفتى، و20 بدائرة مركز السنطة و37 بدائرة مركز قطور و18 مرشحا بمركز سمنود.



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