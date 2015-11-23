ليلة_الأبطال - بعد أحداث باريس.. تأمين مكثف لمباراة برشلونة وروما

"فيلم هندي، فيلم هندي، فيلم هندي" هكذا رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي غاضبا على سؤاله حول حقيقة سهر ثلاثي الفريق وخروجهم من المعسكر.

وكانت هناك بعض الأنباء التي انتشرت حول قيام رمضان صبحي، صالح جمعة،وكهربا بالخروج من معسكر المنتخب والسهر.

ورد رمضان صبحي على تلك الشائعات بالإشارة بالصمت بعدما سجل هدفا في المباراة الودية التي أقيمت أمام الكاميرون يوم الأحد (طالع التفاصيل).

وبسؤال البدري عن حقيقة تلك الأحداث رد لـFilGoal.com قائلا:"فيلم هندي، فيلم هندي، فيلم هندي".

وأضاف"هذه الشائعات روجها أشخاص ساذجين للغاية، فترويج كل تلك الأنباء مع التأكيد بأنني لن أتخذ أي قرار حال صحة تلك الوقائع هو أمر سخيف للغاية".

وشدد"إذا كانت تلك الواقعة صحيحة فلن أتردد ثانية واحدة لطردهم من معسكر المنتخب".

واستدرك"نحن لدينا فريق محترم للغاية وأنا مدرب كبير ولي تاريخي الكبير سواء فنيا أو إداريا".

وأتم"لن أنتظر أي شخص يقوم بتوجيه نصائح لي عن كيف أتعامل مع اللاعبين، وأؤكد أن كل اللاعبين ملتزمين للغاية".