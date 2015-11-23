أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - بعد أحداث باريس.. تأمين مكثف لمباراة برشلونة وروما

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - بعد أحداث باريس.. تأمين مكثف لمباراة برشلونة وروما #ليلة_الأبطال - بعد أحداث باريس.. تأمين مكثف لمباراة برشلونة وروما

"فيلم هندي، فيلم هندي، فيلم هندي" هكذا رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب الأوليمبي غاضبا على سؤاله حول حقيقة سهر ثلاثي الفريق وخروجهم من المعسكر.

وكانت هناك بعض الأنباء التي انتشرت حول قيام رمضان صبحي، صالح جمعة،وكهربا بالخروج من معسكر والسهر.

ورد رمضان صبحي على تلك الشائعات بالإشارة بالصمت بعدما سجل هدفا في المباراة الودية التي أقيمت أمام الكاميرون يوم الأحد (طالع التفاصيل).

وبسؤال البدري عن حقيقة تلك الأحداث رد لـFilGoal.com قائلا:"فيلم هندي، فيلم هندي، فيلم هندي".

وأضاف"هذه الشائعات روجها أشخاص ساذجين للغاية، فترويج كل تلك الأنباء مع التأكيد بأنني لن أتخذ أي قرار حال صحة تلك الوقائع هو أمر سخيف للغاية".

وشدد"إذا كانت تلك الواقعة صحيحة فلن أتردد ثانية واحدة لطردهم من معسكر المنتخب".

واستدرك"نحن لدينا فريق محترم للغاية وأنا مدرب كبير ولي تاريخي الكبير سواء فنيا أو إداريا".

وأتم"لن أنتظر أي شخص يقوم بتوجيه نصائح لي عن كيف أتعامل مع اللاعبين، وأؤكد أن كل اللاعبين ملتزمين للغاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية