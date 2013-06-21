اطلعي على أحدث مجموعات "ريم عكرا"

أطلقت المصممة اللبنانية العالمية ريم عكرا مجموعتها الجديدة Resort 2014 التي سرحت فيها في عالم الخيال الواسع. القصات جاءت أنثوية بامتياز، والأقمشة سردت قصة امرأة حالمة مفعمة بالرقة والدلال. التول والدانتيل كانا القماشين الأبرز في هذه المجموعة التي اغتنت بألوانها، من هدوء الأبيض والأسود الى جرأة الأحمر وانتعاش الأخضر والأزرق... وراعت التصاميم أذواق النساء المختلفة منها ما جاء طويلاً فضفاضاً أو ضيقاً، ومنها ما احتضن الجسم بكل تفاصيل وصولاً الى حدود الركبتين.

اطلعي على مجموعة ريم عكرا الجديدة وأخبرينا برأيك.