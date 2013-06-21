أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

اطلعي على أحدث مجموعات "ريم عكرا"

Google+ Print
اطلعي على أحدث مجموعات "ريم عكرا" اطلعي على أحدث مجموعات "ريم عكرا"

أطلقت المصممة اللبنانية العالمية ريم عكرا مجموعتها الجديدة Resort 2014 التي سرحت فيها في عالم الخيال الواسع. القصات جاءت أنثوية بامتياز، والأقمشة سردت قصة امرأة حالمة مفعمة بالرقة والدلال. التول والدانتيل كانا القماشين الأبرز في هذه المجموعة التي اغتنت بألوانها، من هدوء الأبيض والأسود الى جرأة الأحمر وانتعاش الأخضر والأزرق... وراعت التصاميم أذواق النساء المختلفة منها ما جاء طويلاً فضفاضاً أو ضيقاً، ومنها ما احتضن الجسم بكل تفاصيل وصولاً الى حدود الركبتين.
اطلعي على مجموعة ريم عكرا الجديدة وأخبرينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي