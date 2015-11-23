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وزير الخارجية اليمنى : عودة الرئيس هادى إلى عدن تأكيد لانتصار الشرعية

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وزير الخارجية اليمنى : عودة الرئيس هادى إلى عدن تأكيد لانتصار الشرعية وزير الخارجية اليمنى : عودة الرئيس هادى إلى عدن تأكيد لانتصار الشرعية

>وصف وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين عودة الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى عدن بأنها تأكيد على انتصار الشرعية ، داعيا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إلى زيارة عدن للوقوف على حالة الدمار التى سببها الحوثى ، والاستماع إلى الشرعية.

وأضاف ياسين خلال مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز" أنه لا يمكن تجاهل ما حدث فى المناطق الجنوبية، بعد أن ارتكب الحوثيون العديد من الجرائم، وأشار إلى وجود الكثير من الوثائق والأفلام والصور التى توثق جرائم الحوثيين، لافتا إلى جهود الإمارات فى إعادة الحياة من جديد إلى عدن.

وقال إن البلاد تعيش منذ فترة فى مرحلة من التعقيدات، وإن عودة الوزراء تعد ركيزة للانتصار الذى تحقق فى اليمن، وإن دول التحالف العربى بقيادة عززت من هذا النصر.

وأوضح أن اليمن فى عهد الرئيس السابق على عبدالله صالح لم يكن يملك مؤسسات حقيقية، فى حين أن ميليشيات الحوثى ارتكبت جرائم وحشية وسارت على نهج تدمير مؤسسات الدولة والبنية التحتية، بينما الحكومة الحالية تعمل على إنشاء مؤسسات حقيقة فى الدولة.
>وأكد استمرار التنسيق مع قوات التحالف العربى لدعم الشرعية، مضيفا أن العمل على الأرض لا يزال مستمرا.

وفيما يتعلق بالأوضاع فى تعز قال الوزير اليمنى إن معظم تعز تحت سيطرة القوات الموالية للشرعية، وإن 15% فقط لازالت تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، مضيفا أن القوات الموالية للشرعية بالتعاون مع قوات التحالف العربى تسير على درب تطهير المحافظة من المتمردين.
>ولفت إلى أن العملية العسكرية والسياسية تسير بشكل متوازي، مؤكدا أن الحكومة لا ترفض أى مبادرة للحل السياسي.
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مصر 365

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