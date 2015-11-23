أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد فلسطينى ومقتل مستوطن فى عمليات طعن برام الله

Google+ Print
أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد فلسطينى ومقتل مستوطن فى عمليات طعن برام الله أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد فلسطينى ومقتل مستوطن فى عمليات طعن برام الله
ركزت أخبار فلسطين اليوم على عمليات المقاومة للفلسطينيين بالأراضى المحتلة ، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم ، استشهاد فتى فلسطيني، مساء اليوم الاثنين ، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه إثر قتله مستوطنا وإصابة أخرى في عملية طعن غرب مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيد غرب رام الله هو أحمد جمال أحمد طه (16 عاما) من قرية قطنة قضاء رام الله .

وكانت عملية طعن وقعت في محطة وقود على طريق 443 غربي مدينة رام الله، حيث قتل مستوطن (26 عاما) واصيبت مستوطنة (18 عاما) بجروح متوسطة جراء تعرضها للطعن وأخرى تبلغ (22 عاما) بجروح طفيفة جراء شظايا الرصاص الذي أطلقته قوات الاحتلال في حين استشهد منفذ عملية الطعن.

وأغلقت قوات الاحتلال محطة الوقود، كما أغلقت الطريق الذي يربط رام الله بقرى بيت عور التحتا وبيت عور الفوقا والطيرة بشكل نهائي، ومنعت سيارات المواطنين الفلسطينيين من المرور نهائياً، وهو ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ومن أخبار فلسطين اليوم ايضا ،إعلان الجيش الإسرائيلى فى بيان أن صاروخا أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة سقط صباح اليوم الاثنين فى حقل فى جنوب اسرائيل بدون أن يسبب إصابات.

وقالت ناطقة باسم الجيش انه لم يتم اطلاق صفارات الانذار لان الصاروخ شوهد فى طريقه إلى منطقة غير مأهولة بالسكان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365