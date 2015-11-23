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فوائد الشاى الأخضر أهمها الوقاية من السرطان ومشاكل الهضم

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فوائد الشاى الأخضر أهمها الوقاية من السرطان ومشاكل الهضم فوائد الشاى الأخضر أهمها الوقاية من السرطان ومشاكل الهضم
الشاى الأخضر أحد المشروبات الصحية والتى يفضل الكثيرون تناوله، نظرا لاحتوائه على فوائد صحية عديدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالهضم، وكذلك الوقاية من الإصابة بالسرطان.

فوائد الشاى الأخضر للوقاية من السرطان
>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الشاى الأخضر أحد أنواع الشاى الصحية والذى يفيد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان، نظر لاحتوائه على قدر جيد من مضادات الأكسدة التى تعمل على تقليل نشاط الخلايا السرطانية بالجسم، وبالتالى تناول الشاى الأخضر يقلل فرص الإصابة بالسرطان.

فوائد الشاى الأخضر ومشاكل الهضم
>واستكمل د. طايع قائلا: "يفيد تناول الشاى الأخضر فى تقليل مشاكل الهضم، نظرا لأنه يساعد على تحسين وتنظيم عملية الهضم، وبالتالى فإن تناوله يقلل من تعرض الشخص للإصابة بمشاكل القولون والإمساك التى يعانى منها كثيرون.

لذلك ينصح د. طايع قائلا: "يجب على الأشخاص تناول الشاى الأخضر، للحصول على فوائده الصحية وتقليل فرص إصابتهم بمشاكل الهضم وكذلك الحماية من الإصابة بالسرطان".
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