أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - رسالة من مرتضى منصور إلى لاعبي الزمالك: ' أنا مش مبسوط '

Google+ Print
خبر في الجول - رسالة من مرتضى منصور إلى لاعبي الزمالك: ' أنا مش مبسوط ' خبر في الجول - رسالة من مرتضى منصور إلى لاعبي الزمالك: ' أنا مش مبسوط '

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قوية إلى لاعبي الفريق خلال المران الأول للفريق بعد العودة من الراحة ورحيل جوزفالدو فيريرا.

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

وهاجم مرتضى منصور فيريرا بشدة بعد رحيله مشيرا إلى "مدرب فاشل وخمورجي". (طالع هجوم مرتضى على فيريرا)

وأرسل مرتضى - من المنصورة حيث يتواجد لمتابعة مشاركته في الانتخابات البرلمانية - رسالة إلى لاعبي الفريق خلال مران اليوم الاثنين.

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك: "مش مبسوط. الحالة التي بها الفريق لا تعجبني".

وأضاف "يوجد الكثير من التصرفات التي تحدث من لاعبي الفريق لست راضيا عنها".

وتابع "استمعت لأحاديث كثيرة في الإعلام عن عروض للاعبين من الزمالك للرحيل وهذا يزعجني".

وأكمل "وهناك من قال إن فيريرا علمه كرة القدم وأشياء مثل تلك وهذا أمر معيب أن يأتي من لاعبين دوليين".

وأفاد "فيريرا تسلم الفريق وأنتم في المركز الأول، ومن قبله باتشيكو كذلك. أنتم من فاز بالدوري، ليس المدرب ولا الإدارة".

وأوضح "كذلك أنتم مرتبطون بعقد مع الزمالك، لا مع فيريرا ولا مع مرتضى منصور. أما من يصر على الرحيل مع فيريرا فليأتي بعرض إلى النادي ويتفضل يمشي".

وأتم" إذ رحلت وإذ رحل المدرب الجديد أيضا فأنتم من يحقق الانتصارات من أجل الزمالك. المدرب الجديد ليس من اختصاصكم بل تحقيق الانتصارات لنادي الزمالك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع