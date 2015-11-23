قوات النظام السورى تسيطر على بلدتين فى مدينة حمص

سيطرت قوات النظام السورى ومقاتلون موالون له بمساعدة غطاء جوى روسى الاثنين، على بلدتين فى مدينة حمص بسوريا كانتا تحت سيطرة تنظيم داعش.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن الجيش وقوة محلية سيطرا على بلدتى مهين وحوارين إلى الجنوب الشرقى من مدينة حمص، وقتلا عددا كبيرا من مقاتلى داعش.

ومن جانبه، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن طائرات سورية وروسية نفذت عشرات الضربات على المناطق المحيطة بالبلدتين.

يشار إلى أن البلدتين تقعا شرق طريق سريع بين الشمال والجنوب يمتد عبر كبرى المدن السورية، وهو ممر حيوى للأراضى التى تسيطر عليها الحكومة فى غرب البلاد.

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