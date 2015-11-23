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فتاة عمرها 15 عاما و حامل فى أخطبوط تعرف كيف حدث ذلك أعرف الأن

  • غرائب
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فتاة عمرها 15 عاما و حامل فى أخطبوط تعرف كيف حدث ذلك أعرف الأن فتاة عمرها 15 عاما و حامل فى أخطبوط تعرف كيف حدث ذلك أعرف الأن

شكل ذلك الخبر صدمة بالنسبة إلى هذة الفتاة و عائلتها، عندما إكتشفت الوالدة أن أبنتها الصغيرة البالغة من العمر 15 عاما،  حامل فى أخطبوط، تعود هذه الحادثة أن الفتاة البريطانية و عائلتها كانوا فى إجازة على شواطئ المحيط، و أثناء سباحة الفتاة فى المحيط أبتلعت عن طريق الخطأ بويضات أخطبوط، و هى لم تشعر بذلك إلا أن بعد 3 شهور، بدأت الفتاة بالأحساس بألم فى البطن و بدأت فى التقيؤ عدة مرات، و كانت تشعر بالخمول مما أدى لأستغراب والدتها .

لأن كل ما سبق هو أعراض حمل و الفتاة غير متزوجة و لم تقم علاقة مع أى شخص، بدأت والدتها فى القلق و أصطحبتها إلى المستشفى و قال لها الأطباء أن أبنتها تعانى من ورم فى البطن، و بأستئصال الورم تبين أنة أخطبوط حى، و حتى الأطباء أستغربوا ذلك و لكنهم أستطاعوا حل هذا اللغز، و إليكم حل اللغز .

كما أشرنا فإن الفتاة أبتلعت بويضات الأخطبوط، و  فرصة فقس البويضات فى بطنها واحد فى المليون، إلا أن حدث الغير متوقع فقد فقست البويضات، و خرج أخطبوط و عاش فى بطن الفتاة مدة 3 شهور إلى أن قام الأطباء بأستئصالة.

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