محافظ جنوب سيناء: نعد قداسا ضخما فى ذكرى الأربعين لضحايا الطائرة الروسية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء "نعد قداسا ضخما جدا فى ذكرى الأربعين لضحايا الطائرة الروسية يوم 8 ديسمبر"، مضيفا هؤلاء الضحايا قتلوا بدون ذنب ونحن نقف بجانب الشعب الروسى وندعوهم للعودة مرة أخرى.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية تسير بشكل طبيعى، ولم يتم رصد أى تجاوزات والجيش والشرطة يؤمنون اللجان الانتخابية.

وأضاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريحات لقناة "النيل للأخبار" أن الإقبال جيد فى اليوم الثانى من الانتخابات البرلمانية"، قائلا "الحياة طبيعية وما ينقصنا عودة السياح الروس والإنجليز، وإن شاء الله يرجعوا وهناك بوادر عودة".