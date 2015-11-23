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عاجل: حظر نقل البضائع بطائرات الركاب.. وقرار لجنة TSA الأمريكية يهدد بتوقف 146 شركة شحن.. ويهدد الاستثمار في مصر

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عاجل: حظر نقل البضائع بطائرات الركاب.. وقرار لجنة TSA الأمريكية يهدد بتوقف 146 شركة شحن.. ويهدد الاستثمار في مصر عاجل: حظر نقل البضائع بطائرات الركاب.. وقرار لجنة TSA الأمريكية يهدد بتوقف 146 شركة شحن.. ويهدد الاستثمار في مصر

يقول أحد أصحاب شركات الشحن الجوي أنه فوجئ بايميل مضمونه كارثة اقتصادية تطيح بالطيران المدني المصري والتي يعتمد عليها أكثر من 146 شركة شحن تقوم بنقل البضائع عبر جسر جوي بين الشركات وكان مضمون الرسالة كالاتي:

أن كلا من شركات للطيران وأير فرانس تعتذر عن نقل الشحنات التي كان قد جرى الاتفاق على تسفيرها عبر الطائرات الخاصة بالشركتين واللذين تخرجان من الأجواء المصرية.

حيث شرح الوضع بان عندما يحمل المسافرين حقائب داخل الطائرة كان هناك ما يقرب من 4 إلي 12 طن فارغا يقوموا من خلاله بشحن بضائع إلي الخارج كالمنسوجات والمنتجات الزراعية وغيرها، حيث أكد علي أن هذا البريد الإلكتروني قد جاءه بعد ما حدث بالطائرة الروسية، حيث قامت مجموعة من الشركات منها شركة مارتن اير واير فرانس وغيرها برفض شحن البضائع المتجهة إلى أمريكا وكندا.

فقد فوجئ صاحب الشركة بان التقرير الذي صدر بعد الانتهاء من كافة الإجراءات كالعادة هو أن هذا الشحن يتسبب في كارثة بمعني ان تم حظر نقل كافة البضائع عن طريق الطيران وان القوانين الجديدة تفرض علي الشركة ترك المنتج في المطار لمدة 48 ساعة ترانزيت بالقاهرة وأيضا مثلهم في أمريكا وتفتيشها بالكلاب البوليسية.

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