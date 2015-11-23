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وفاة أول ناخب أمام لجنة فى ميت غمر بالدقهلية

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وفاة أول ناخب أمام لجنة فى ميت غمر بالدقهلية وفاة أول ناخب أمام لجنة فى ميت غمر بالدقهلية
لقى ناخب مصرعه أمام لجنة انتخابية بكوم النور، حيث لفظ "هشام الادغم" 50 سنة أنفاسه الأخيرة أمام لجنة أحمد شعيب الإعدادية بقرية كوم النور، التابعة لمركز ميت غمر.

وأكد أحد شهود العيان أن الناخب كان يقف أمام اللجنة فى انتظار الدخول، ونشبت مشاجرة بين أنصار عدد من المرشحين بالقرية تطورت إلى الاشتباكات بالأيدى فسقط المتوفى مغشيا عليه، فحاول البعض إفاقته، ولكنه فارق الحياة.

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