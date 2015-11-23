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ضبط 1.5 طن حلوى المولد فاسدة بمصنع فى منشأة القناطر

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ضبط 1.5 طن حلوى المولد فاسدة بمصنع فى منشأة القناطر ضبط 1.5 طن حلوى المولد فاسدة بمصنع فى منشأة القناطر
ضبطت إدارة مباحث بالجيزة طن ونصف من حلوى المولد النبوى الفاسدة بمصنع بمنطقة منشأة القناطر قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

أكدت تحريات ضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة أن "كريم.ا" يمتلك مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى بدون ترخيص بمنشأة القناطر، حيث يقوم ببيع حلوى المولد النبوى المنتهية الصلاحية ومخزنة منذ العام الماضى وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بعد تسييلها وإعادة تصنيعها وإضافة خامات مجهولة المصدر من (مكسبات الطعم والرائحة وألوان صناعية) غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، ووضعها فى عبوات بتواريخ صلاحية جديدة وطرحها للبيع بالأسواق مستغلا قرب الاحتفال بالمولد النبوى وإقبال المواطنين على شراء تلك الحلوى.

وعلى الفور تم القيام بحملة على المصنع أسفرت عن ضبط طن ونصف من الحلويات الجاهزة للبيع غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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