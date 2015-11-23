15 تصميماً من الدانتيل لإطلالة أكثر أنوثة!

نبحث نحن النساء دائماً عن الملابس التي تظهرنا في كامل جاذبيتنا وأنوثتنا. بعض التصاميم والألوان تنجح في تحقيق الهدف، لكن الأهم هو الأقمشة، فالخامات التي نختارها تلعب دوراً أساسياً في تحديد شكل إطلالاتنا ومدى جمالها ورونقها، ومن أكثر الأقمشة التي تبرز أنوثتنا الدانتيل.

الفستان الأسود القصير بـ 20 تصميمًا لخريف وشتاء 2016

لذلك، فإننا نرى مصمّمي الأزياء يستخدمونه في مجموعاتهم مراراً وتكراراً ويقدّمونه في كل موسم بطرق جديدة ومبتكرة، ويكاد لا يخلو موسم من التصميمات المصنوعة من قماش الدانتيل.

وموسم خريف وشتاء 2015-2016 كان حافلاً بالتصميمات المصنوعة من هذه الخامة الراقية، وقد تنوعت بين الأسلوب العصري الكاجوال و الكلاسيكي الفاخر، كما رأيناها في مختلف أنواع الملابس من الفساتين، إلى التنانير، القمصان وحتى السراويل.

من دور الأزياء التي قدمت تصميمات رائعة من الدانتيل "بالمان" Balmain، "غوتشي" Gucci، "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli، "بربري برورسوم" Burberry Prorsum، "ايلي صعب" Elie Saab، "ريم عكرا" Reem Acra، "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta وغيرها …

وقد جاءت ألوان الدانتيل في الشتاء داكنة وغنية مثل: الأسود، الأحمر، الأبيض، كما البنفسجي والأخضر.

أنصح كل سيدة باقتناء قطعة واحدة على الأقل من الدانتيل، ولاسيما الفستان الأسود القصير إذ أنه سيبقى القطعة الكلاسيكية التي ستزيدك أنوثة ورونقاً في كل مرة ترتدينه!

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