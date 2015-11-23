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تقرير - لاعبو ريال مدريد لا يريدون بينيتث ' يدعم الطبيب المكروه '

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تقرير - لاعبو ريال مدريد لا يريدون بينيتث ' يدعم الطبيب المكروه ' تقرير - لاعبو ريال مدريد لا يريدون بينيتث ' يدعم الطبيب المكروه '

الأمر بات لا يتعلق بكريستيانو رونالدو فقط، فأغلب لاعبي ريال مدريد لا يريدون استمرار رفائيل بينيتث في قيادة الفريق الملكي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا".

التقارير الصحفية التي خرجت عقب سقوط ريال مدريد أمام برشلونة 4-0 في كلاسيكو سنتياجو برنابيو، زعمت أن رونالدو أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس النادي برسالة واضحة "أنا أو بينيتث في الفريق".

ولكن صحيفة "ماركا" نشرت تقريرا اليوم الاثنين، تؤكد فيه أن الأصوات داخل غرفة ملابس ريال مدريد ليست في صالح بينيتث.

وذكرت الصحيفة أن لاعبو ريال مدريد أجروا استفتاء فيما بينهم عن استمرار بينيتث، ومن الواضح أن المدرب دخل في صراع محسوم لغير صالحه. فخمسة أو ستة لاعبين فقط يفضلون استمرار الرجل في مهمته.

فشل بينيتث في الفوز بثقة لاعبي ريال مدريد، بعد أن قدموا الدعم الكامل لكارلو أنشيلوتي بعد إعلان إقالته بنهاية الموسم الماضي.

هناك أسباب أخرى غير النتائج لا تساعد بينيتث في الوصول لثقة لاعبيه. بداية من طريقة التدريبات التي تعجبهم، وتعليقات الرجل عن أنشيلوتي.

وأخيرا، علاقة بينيتث القوية بطبيب الفريق جيسوس أولمو، والذي تؤكد التقارير أن 9 لاعبين على الأقل يسعون للإطاحة به. خاصة أن أنشيلوتي كان يدعمهم في هذا المطلب.

فلاعبو ريال مدريد يرون أن للطبيب دورا كبيرا في الإصابات التي ضربت الفريق الموسم الماضي وأثرت على مسيرته، وبالتالي كانت سببا في رحيل أنشيلوتي في النهاية. وتجددت هذه الأزمة بعد حديث سيرخيو راموس قائد الفريق عقب الهزيمة من إشبيلية 3-2 عن العلاقة المتوترة بين اللاعبين والطبيب.

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