بعد أن قضت عليها فتاة المول..ريهام سعيد تلازم السرير بسبب تدهور حالتها الصحية والنفسية

تمر الاعلامية ريهام سعيد بحالة نفسية كبيرة وصلت الى الاكتئاب وتدهور الحالة الصحية بسبب الأحداث الأخيرة بعد حلقة فتاة المول التي قضت عليها وتسببت في اقافها عن العمل في برنامج صبايا الخير الذي هو لها بماثبة شريان الحياة وهو الاسرة والأهل وقالت ريهام من خلال حوار صحفي لجريدة البيان أنة أن الأوان أن أظهر ما أمر بة من ظروف قاسية وأكتئاب تام بسبب بعدي عن جمهوري المحب لأعمالي والذي أحبة جدا فهو عبارة عن مجتمع أستنشق منة الحياة والهواء وأعيش من أجلة.

وأوضحت ريهام أنا حالتها الصحية متدهورة وتلزم السرير بصفة مستمرة بسبب ما حدث معها وما أشيع عنها وبعدها عن جمهورها

وأضافت سعيد أنها كانت لا تقصد فضح الفتاة ولا تقبل أن تشوية سمعة أي فتاة ولا أقصد أيضا اثارة الفوضى بين الجمهور وأنما أنا خفت أن يظلم شاب ويحكم علية بالسجن 10 سنوات .

وأكدت أنها لا تحتاج الى شهرة ولا تلميع ولكن هذا كلة من فعل الحاقدين وهم من قاموا بالبلبلة وتوجية اللوم علي وقالت ريهام أنا أوجة اللوم الشديد الى نشطاء الفيس بوك الذين أثاروا غضب الجمهور علية ولم تشفع لي حلقاتي السابقة لهم وانا واثقه من إرادة الله عز وجل في أن ينصرني على أعدائي.

شبكةعيونالإخبارية

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