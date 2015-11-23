أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"التربية النوعية" بأسوان تحتفل بتنصيب أول اتحاد طلاب بالكلية

Google+ Print
"التربية النوعية" بأسوان تحتفل بتنصيب أول اتحاد طلاب بالكلية "التربية النوعية" بأسوان تحتفل بتنصيب أول اتحاد طلاب بالكلية
نظمت كلية التربية النوعية بجامعة أسوان احتفالية كبرى بمناسبة تنصيب أول اتحاد طلاب بالكلية، بحضور الأستاذ الدكتور راضي عبد المجيد طه عميد الكلية، والأستاذ الدكتور عبد الحى على محمود وكيل الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، هنأ عميد كلية التربية النوعية اتحاد الطلاب بمناسبة فوزهم بلجان الاتحاد بالكلية، وطالبهم بالتفاعل والتعاون مع أساتذة الكلية وإداراتها لتنظيم وإقامة المعسكرات والمعارض وممارسة كافة الأنشطة، مشيرا إلى أن الكلية، وهى تخطو عامها الثالث، استطاعت أن تحظى بإشادة قيادات الجامعة وقيادات محافظة أسوان كمؤسسة تعليمية متخصصة فى مجالات فنية وثقافية يحتاجها المجتمع المحلى، وطالب العميد الطلاب بالاجتهاد والمثابرة من أجل تحصيل العلم لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وأشاد العميد، خلال كلمته، بروح التعاون التى تتسم بها الكلية والتى تضم نخبة من الأساتذة المتميزين فى مجالات التربية الفنية والموسيقية والاقتصاد المنزلى وتكنولوجيا المعلومات، وتضمنت الاحتفالية العديد من العروض الفنية التي قدمها طلبة كلية التربية النوعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365