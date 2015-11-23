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«أساليب التعلم الحديثة وطرق التعامل مع مشكلات رياض الأطفال» ندوة بالوادي الجديد‎

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«أساليب التعلم الحديثة وطرق التعامل مع مشكلات رياض الأطفال» ندوة بالوادي الجديد‎ «أساليب التعلم الحديثة وطرق التعامل مع مشكلات رياض الأطفال» ندوة بالوادي الجديد‎

خلال الندوة

صرحت أزهارعبد العزيز، مسئول البرامج بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، أن نظم مركز إعلام الخارجة ​بالوادي الجديد، ومكتب الخدمة الاجتماعية وإدارة الخارجة التعليمية، ندوة حول أساليب التعلم الحديثة وطرق التعامل مع مشكلات رياض الأطفال، وقالت إن اللقاء حاضرت فيه دكتورة أسماء محمد عيد، مدرس بقسم رياض الأطفال بكلية التربية بالوادي الجديد.

وتناولت مفهوم توجيه السلوك والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه المعلمات والأمهات في تلك المرحلة، وأكدت على أهمية التعرف على أسباب المشكلات لأنه أول طرق الحل والمواجهة، ثم تحدثت عن مفهوم الثواب والعقاب وأثرهما فى تكوين شخصية الطفل مستقبلًا وشروط كلًا منهما.

كما أشارت إلى أهمية اللعب والتعلم الحر في تلك المرحلة وأنواع الألعاب الجيدة التي تنمي مهارات الطفل وتحدثت عن أهمية العلاقة بين المدرسة والأسرة في متابعة سلوك الطفل وضرورة تسجيل سلوكيات كل طفل على حدة على فترات زمنية حتى يمكن التعرف على ما طرأ عليها من تطور ودراسة الأسباب والمعالجة المبكرة في حالة الانحراف السلوكي، وتناولت أهم الأخطاء الشائعة التى يقع فيها غالبية أولياء الأمور والمعلمات في عملية التربية.

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