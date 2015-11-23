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وفد الكونجرس يغادر مطار القاهرة بعد لقاء «السيسي»

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وفد الكونجرس يغادر مطار القاهرة بعد لقاء «السيسي» وفد الكونجرس يغادر مطار القاهرة بعد لقاء «السيسي»

 

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور روبرت كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد زيارة لمصر استغرقت ٣ أيام، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح ، وعددًا من المسؤولين لبحث سبل التعاون والأوضاع في الشرق الأوسط .

وأكد السيناتور “كوركر” خلال مشاركته، على أهمية دور في الشرق الأوسط، وما تتمتع به من حضارة عريقة ودور ريادي في المنطقة، وأن بلاده تتفهم ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية جسيمة، وحرصه على دفع العلاقات بين البلدين قدما.

و أشاد وفد الكونجرس بتنظيم الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل، مُعربًا عن دعمه الكامل للجهود التي تقوم بها مصر لمواصلة مسيرة التحول الديمقراطي.

 

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