حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/11/23

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>على الصعيد المهنى: لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقى، حتى تستطيع اتخاذ قرارات صعبة، فقد يحقق مشروعك الجديد نجاحًا باهرًا وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.>على الصعيد العاطفى: وحاول أن تكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة بينك وبين الشريك وسوف تجد أن الحبيب يبذل الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.>على الصعيد الصحى: حاول قدر الإمكان أن تتجنب المشروبات الغازية التى تؤثر سلبيًا على صحتك، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.>حاول ألا تعمل لساعات طويلة دون أن تخصص أوقات الراحة بين فترات هذا العمل حتى لا تتدهور حالتك الصحية، كما يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.