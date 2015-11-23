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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/11/23

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/11/23 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/11/23

لبرج السرطان:


>على الصعيد المهنى: لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقى، حتى تستطيع اتخاذ قرارات صعبة، فقد يحقق مشروعك الجديد نجاحًا باهرًا وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.
>على الصعيد العاطفى: وحاول أن تكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة بينك وبين الشريك وسوف تجد أن الحبيب يبذل الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.
>على الصعيد الصحى: حاول قدر الإمكان أن تتجنب المشروبات الغازية التى تؤثر سلبيًا على صحتك، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>حاول ألا تعمل لساعات طويلة دون أن تخصص أوقات الراحة بين فترات هذا العمل حتى لا تتدهور حالتك الصحية، كما يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.

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مصر 365

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