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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2015/11/23

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2015/11/23 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2015/11/23

لبرج العذراء:


>على الصعيد المهنى: قد تشعر بالإرهاق اليوم نتيجة الضغوط التى تعرضت لها فى العمل على مدار اليوم، ولذلك أنت فى حاجة إلى الاسترخاء حتى تستعيد صحتك من جديد.
>على الصعيد العاطفى: أنت شخصية تحب العلاقات النسائية الكثيرة، الأمر الذى قد يسبب لك المشاكل مع الحبيب، فاحرص على تقليلها قدر الإمكان وتوضيح الأمور له.
>على الصعيد الصحى: الراحة الجسدية والنوم الكافى هما وسيلتك للحصول على الحالة الصحية الجيدة، فحاول التقليل من السهر.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>قد تحصل اليوم على فرص إيجابية كثيرة فى صالحك، ولذلك وازن الأمور بعناية، وفكر فى الأهداف التى تريد تحقيقها عن جد وتلك التى يجب التغاضى عنها، ومن المهم ألا تفقد الثقة فى قدراتك، أنت تملك القدرة على تغيير أى ظروف.
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مصر 365

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