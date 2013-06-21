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علاقة ناجحة بين Rihana وMac

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علاقة ناجحة بين Rihana وMac علاقة ناجحة بين Rihana وMac

بيعت المنتجات الناتجة عن التعاون الأوّل بين المغنية الشابة وعلامة تصنيع المنتجات التجميلية خلال ثلاث ساعات، ولذلك لا بدّ من متابعة التعاون التالي لريهانا وماك، والذي يحمل اسماً طريفاً Riri ♥ Mac Summer أو "ريري تحبّ ماك سامر".
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّت إعادة تصنيع أحمر الشفاه "ريري وو" الذي بيع مباشرةً بعض إطلاقه، بالإضافة إلى لونين آخرين من أحمر الشفاه غير اللمّاع. ويُضاف إليها بلاش وبودرة "هيبيسكوس كيس باودر بلوش ديو" Hibiscus Kiss Powder Blush وقطرات "باربيدوس غيرل ليستر دروبس" Barbados Girl Lustre وهو هايلايتر كريمي باللون الورديّ.
يُمكن شراء المنتجات حصريّاً على الموقع الإلكترونيّ التالي Www.Maccosmetics.Com، وسيتمّ إطلاقها في 20 حزيران/يونيو في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

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