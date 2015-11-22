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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه على يد جاره فى بولاق الدكرور

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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه على يد جاره فى بولاق الدكرور النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه على يد جاره فى بولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة عامل لقى مصرعه داخل مستشفى بولاق الدكرور إثر تلقيه طعنة نافذة من شخص آخر بسبب خلافات سابقة بينهما.

كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بضبط وإحضار المتهم لعرضه على سرايا النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت أخطارًا من مستشفى بولاق الدكرور بوفاة مواطن فى العقد الرابع من عمره إثر إصابته بطعنة نافذة فى البطن، وبالتحرى تبين أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وأحد جيرانه بدائرة قسم بولاق منذ عدة أيام تطورت إلى مشاجرة عنيفة بينهما، مما دفع المتهم لأن يسدد طعنة نافذة للمجنى عليه نقل على إثرها إلى المستشفى وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

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مصر 365