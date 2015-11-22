غرفة عمليات المؤتمر ترصد مخدرات بمدينة نصر ورشاوي انتخابية في قويسنا

أصدرت غرفة عمليات حزب المؤتمر بيان لها، خاص بفاعليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، اليوم، حيث شهدت غرفة العمليات تواجد قيادات الحزب اللواء طيار أمين راضي أمين عام الحزب، والدكتور حسين أبوالعطا نائب رئيس الحزب ومحمد موسي أمين الأعلام والمتحدث الإعلامي لحزب المؤتمر.

وقال الدكتور حسين أبوالعطا نائب رئيس الحزب إن غرف العمليات بالمحافظات أبلغت الغرفة المركزية بعدة شكاوي ومنها تلاحظ في بدائرة الساحل بمحافظة القاهرة إطلاق نار من قبل أنصار أحد المرشحين بشكل عشوائي أمام مدرسة “شجر الدر”، هذا وقد تم رصد بعض الرشاوي الانتخابية بمحيط نفس المدرسة، هذا وقد تم طرد إحدى مندوبات أحد المرشيحن بنفس الدائرة من داخل مدرسة “جلال فهمي”، وهذا من قبل أنصار المرشح “علي رضوان”، وقد تم التعامل معهم من قبل رئيس اللجنة.

وأفادت غرفة عمليات الحزب في بيانها أنها في دائرة “مدينة نصر” تم رصد رشاوي انتخابية أمام مدرسة “إسماعيل فهمي” بالحي العاشر، وفي نفس السياق تلاحظ وجود رشاوي عينيه عبارة عن “لحوم، بطاطين، أموال” بعزبة الهجانة عن نفس المنطقة أنصار بعض المرشحين الذين، بالإضافة إلى شراء الأصوات هناك بالعقاقير المخدرة “الحشيش” و الأقراص المخدرة”الترمادول”، والقيام بتوزيعها علي الشباب من سن 18: 25 بعزبة الهجانة.

وفي دائرة منشأة ناصر لجنة مدرسة الملك فهد بن عبد العزيز بالدويقة، تلاحظ وجود سيارات أجرة ميكروباص تنقل الناخبين ومعلق عليها صور للمرشحة مني جاب الله.

> وفي دائرة المطرية قد تم تصوير بطاقات انتخابية في مدرسة “أسماء بنت أبي بكر” في اللجنه رقم 141، وقد تم عمل محضر بذلك من قبل بعض المرشحين، هذا و قم تم رصد الرشاوي الانتخابية في محيط لجان مدرسة “المستقبل الإعدادية بنات”، كما تلاحظ أمام مدرسة “محمد متولي الشعراوي الابتدائية ” قام وكلاء وانصار المرشحين بتوزيع أوراق الدعاية أمام مقر مركز الاقتراع في محاولة للتأثيرعلى الناخبين للتصويت لصالح المرشحين ووجود لاب توب أمام مقار مراكز الاقتراع .

> وفي دائرة القاهرة الجديدة أمام مدرسة “هدي شعراوي” بالتجمع الأول تم رصد سيارة و عليها بوسترات تحمل صور المرشح ” خالد عامر”، وذلك للنقل الجماعي وتوجيه الناخبين وذلك من قبل أنصار “خالد عامر”، وقد تم إبلاغ الشرطة و قامت بحل الموقف، وفي نفس الدائرة ومن أمام مدرسة “القطامية الابتدائيه بنات” تم تحرير محضر من قبل بعض المرشحين ضد أنصار المرشح “خالد عامر”، وذلك لقيامهم بتوزيع كروت بصور المرشح وتم تحرير محضر بالشرطه ضد أنصار المرشح “أحمد خليل” و ذلك لاختراقهم للصمت الانتخابيه هناك.

ومن جانبه قال محمد موسي، أمين الأعلام والمتحدث الأعلامي للحزب، إن غرفة عمليات الحزب بمحافظة المنوفية رصدت بدائرة “قويسنا وبركة السبع” بقرية “قويسنا البلد” توزيع رشاوي انتخابية في محيط اللجان وتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح بعينه ومحاولات لطرد مندوبي مرشح المؤتمر من اللجان، كما تلاحظ في محيط “مدرسة طوخ طنبشا بنين” بقرية طوخ طنبشا وجود وسائل نقل جماعي ورشاوي انتخابية بالقرب من اللجان، بالإضافة لتزيع مواد تموينية وزيت سكر وتلاحظ في قرية ” بجيرم ” في محيط مدرسة “بجيرم الثانوية وجود توجيه ناخبين لصالح المرشح إبراهيم الغريب من قبل أنصاره.

وفي محافظة الدقهلية” بدائرة المنزلة ” تلاحظ وجود الورقة الدوارة في أحد المدارس وقد تم تحرير محاضر بأقسام الشرطة وفي دائرة المنصورة بمدرسة الزخرفية تلاحظ قيام أنصارالمرشح ” نبيل الجمل” بتوجيه الناخبين أمام مقر الاقتراع للتصويت لصالح مرشحهم.

وفي دائرة مركز الإسماعيلية بمحافظة الإسماعلية تم تسجيل شكاوي أمام رئيس اللجنة الفرعية رقم 62 من داخل مدرسة “غريب سلامة” بقرية المنايف مركز الإسماعيلية بسبب عدم فتح اللجنة حتى الساعة 11 ظهرًا وقد تم حل الموضوع.

وفي محافظة القليوبية بدائرة شبين القناطر بمدرسة السلامية الإبتدائية لجنة رقم 117 كبار سن تلاحظ زحام شديد وشوهدت سيارات لنقل الناخبين من وإلى اللجان لصالح المرشح مصطفي الكمار.

وفي محافظة الشرقية الدائرة الأولى مدينة الزقازيق مدرسة عبد العزيز على لجنة 54 تلاحظ أنها يوجد بها صندوق قتراع واحد والتصويت مستمر ويتم وضع أصوات الفردي والقائمة بنفس الصندوق، وفي مدرسة كفر البلاسي بدائرة فاقوس تلاحظ وجود دفع رشاوي انتخابية في محيط اللجان.

وفي محافظة بورسعيد دائرة “الزهور” بمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، تم ملاحظة شراء الأصوات بطريقة علنية والصوت وصل لـ 400 جنيه لصالح 4 مرشحين بدائرة المناخ والزهور.