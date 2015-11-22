الإسكندرية تحتفل مع 5 دول بيوم الابتكار الثقافى بعروض غنائية وورش ثقافية

نظمت شبكة المبتكرين الثقافيين بالشراكة مع جمعية عيون مصر وقصر ثقافة الشاطبى يوم الإسكندرية للابتكار الثقافى، بالتزامن مع عمان وأثينا وبرلين وكوسوفو وسلوفينيا، وذلك فى إطار تحالف شبابى أورومتوسطى من أجل مواجهة الإرهاب وتعزيز التنوع الثقافى فى المنطقة الأورومتوسطية.

وقال مصطفى عباس رئيس جمعية عيون مصر: نهدف فى هذا اليوم إلى فتح مساحة للشباب للمشاركة بمواهبهم والثقافة والافكار والإنجازات بطريقة مبتكرة، خاصة أن مصر دولة شبابية بحكم أن أغلب سكانه شباب لذلك نهدف لإظهار نموذج ناجح للشبكات الشبابية الدولية التى تتكامل مع المجتمع المصرى مثل شبكة المبتكرين الثقافيين.

وأضاف عباس: أحد أهدافنا الرئيسية هو خلق الجسور بين الناس والمنظمات والشبكات، وكذلك لإظهار التنوع الثقافى المصرى، ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل شباب متحمسين للتغيير الإيجابى فى المجتمع باستضافة العديد من الأنشطة متعددة الثقافات مع التركيز على طرق مبتكرة لتطبيق هذه الأنشطة.

وقال عباس: إن ضيوفنا هم الناشطون الشباب فى مجال الإدارة الثقافية، بالإضافة إلى شباب العاملين من القطاع الثقافى بالإسكندرية، وسيكون هناك أيضا الكثير من المشاركين من المنظمات غيرالحكومية، والمنظمات الإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدنى.

من جانبها، قالت أميرة مجاهد، مديرة قصر ثقافة الشاطبى، إن البرنامج تضمن تقديم ورشة عمل مشغولات وحرف يدوية بمشاركة مجمعة من المتدربين الشباب، كما تمت إقامة مائدة مستديرة لأهم ممثلى الجمعيات والمبادرات الثقافية والاجتماعية بالإسكندرية للقيام بعرض مبسط لأعمالهم وأنشطتهم داخل المجتمع السكندرى، بهدف إعطاء الفرصة للمشاركين لمناقشة مفهوم الابتكار الثقافى وآلياته، ومناقشة التبادل بينهم لتكوين فرص إيجابية لسبل تعزيز التعاون من خلال عرض تدريبات جيدة كأمثلة للابتكار فى المشروعات الثقافية والاجتماعية، بحضور مؤسسة دروب واستوديو المدينة ومركز الكابينة وصالون التذوق الثقافى ونادى عدسة وستوديو مليونز وجمعية عيون مصر ومجلس ثقافة الإسكندرية وساقية الإسكندرية الثقافية ومؤسسة سكة وستوديو جناكليس.

واختتم اليوم بحفل مميز وسط حضور حاشد من الشباب مع باند فرقة المينا، وباند أول السطر.