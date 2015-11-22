بالصور.. حصاد الانتخابات بالقليوبية.. مسنة:"بننتخب عشان مصر".. وأخرى لشباب الفيس بوك:"يا هبل انزلوا انتخبوا".. وأنصار خالد يوسف يحررون محضرا ضد ابن مرشح لعرضه رشوة انتخابية

شهدت انتخابات مجلس النواب فى محافظة القليوبية، اليوم، الأحد، حالة من الغضب والاستياء بين الناخبين بعد تأخر 3 لجان بالمحافظة فى فتح أبوابها أمام الناخبين مع الساعات الأولى من بدء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وكانت اللجان هى لجنة رقم 14 بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية بدائرة كفر شكر، واللجنتان 3و4 من مدرسة المنطقة الوسطى بقرية الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة .

رصد "اليوم السابع" أول "شيخ" أصر على الإدلاء بصوته فى لجنة رقم 33 بمدرسة سنهرة الابتدائية بقرية سنهرة بطوخ، مؤكدا أن صوته أمانة، وأنه أدى صلاة الفجر وقرأ صورة يس وتوجه إلى مقر لجنته لانتظار فتحها والإدلاء بصوته.

وأضاف الشيخ، عندى 80 سنة وجاى انتخب فى مجلس النواب علشان لسه عندى أمل كبير فى مصر وأخلى الشباب الكسلان ينزل يشارك قائلا، "السيسى سيعيد مصر إلى سيرتها الأولى وستعود لقمة مجدها".

فيما أكدت سيدة عجوز من أمام مدرسة مجمع القناطر الخيرية أنها شاركت فى الانتخابات من أجل السيسى وعلشان مصر تبقى أحسن ووجهت رسالة للشباب بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية.

فيما شهدت معظم المقرات العامة للانتخابات حالة من الاختراق وعدم التزام الأحياء بقرارات اللجنة العليا للانتخابات فى إزالة كافة الدعاية الانتخابية القريبة من مقرات الانتخابات فى دائرة قسم أول شبرا الخيمة، كما انتشرت أجهزة اللاب توب وسماعات الدى جى والأغانى الخاصة ببعض المرشحين بجوار مقرات الانتخابات والشوارع المجاورة والمؤدية لمقرات الانتخابات.

وظهرت أتوبيسات تحمل صور مرشح لتجميع الناخبين وتوصيلهم للجان الانتخابات، فيما انتشرت كروت تحمل أرقام وصور المرشحينة أمام مدرسة أسامة بن زيد لجنة سيدات ومجمع مدارس أسماء ومدرسة عمار بن ياسر دائرة قسم أول.

وأبدى عدد من المستشارين استيائهم من مسئولى محافظة القليوبية لعدم تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بإزالة الدعاية واللافتات الخاصة للمرشحين وشهدت معظم اللجان الانتخابية بالقليوبية نسبة إقبال ضعيف مع بداية فتح باب اللجان الانتخابية، فيما شهدت مدرسة عمار بن ياسر الإعدادية بنين ببيجام قسم أول شبرا الخيمة إقبالا من الرجال وكبار السن.

فيما طالبت سيدة تحمل علم مصر من أمام مقر مدرسة أسماء بنت أبى بكر بقسم ثان شبرا الخيمة الشباب بالنزول للمشاركة فى بناء مستقبل الوطن من خلال المشاركة الإيجابية لإتمام الاستحقاق الأخير وهو انتخابات البرلمان.

وقالت السيدة: "الشعب يحب الرئيس السيسى" واحنا نازلين عشان بنحب السيسى ومش نازلين عشان مرشحين"، وطالبت لجان المراقبة الدولية بالنزول لمشاهدة إقبال الناخبين على الانتخابات، ووجهت دعوة للشباب بالنزول قائلة: "شباب الفيس بوك ياهبل انت وهو انزل وانتخب وبلاش تقاطع انزل وشارك وانتخب عشان بلدك".

فيما شهدت دائرة كفر شكر بالقليوبية مسقط رأس المخرج خالد يوسف، مناوشات بين أنصاره وأنصار بعض المرشحين، وحرر أحد أنصار المخرج محضرا رقم 4314 لسنة 2015 بمركز كفر شكر ضد نجل المرشح عربى فؤاد لعرضه رشوة انتخابية لصالح والده أمام لجنة مدرسة السلام الابتدائية بكفر شكر.

من جانبه أكد اللواء السعيد عبدالمعطى، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، ورئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بان عدد من اللجان قد تاخر فى فتح باب التصويت فى الميعاد المحدد مشيرا بان باقى اللجان الانتخابية فتحت ابوابها امام الناخبين والعملية الانتخابية تسير بشكل طبيعى وان القوات المسلحة بالتنسيق مع جهاز الشرطة، يقومون بتأمين جميع اللجان والمقرات الانتخابية والناخبين على مستوى المحافظة.

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