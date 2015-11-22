البرلمان التركي يفشل في اختيار رئيس له في الجولة الأولى من التصويت

فشل البرلمان التركي، في اختيار رئيس له، خلال الجولة الأولى من التصويت، بسبب عدم تمكن أي مرشح من تحقيق النصاب القانوني، المتمثل في الحصول على أغلبية الثلثين “367 صوتاً من أصل 550″ .

ولم يتمكن أي مرشح، بحسب “وكالة الأناضول”، من الحصول على أغلبية الثلثين أي 367 صوتًا من أصل 550 صوتًا مما يستوجب الإعادة لحين اكتمال النصاب القانوني.

وأدى النواب الأتراك الجدد اليمين الدستورية، يونيو من العام الماضي، خلال أول جلسة للبرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت 7 يونيو في تركيا وخسر فيها الرئيس رجب طيب أردوغان الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها منذ 13 عاما.