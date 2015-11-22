وزير الآثار والسفير الأمريكي يفتتحان مقبرة “بادي باستت” في الأقصر الأربعاء

يفتتح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار مقبرة الوزير “بادي باستت” الذي يعود إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين (664-525 قبل الميلاد)” بمقابر الوزراء بمنطقة العساسيف الأثرية غرب الأقصر.

ومن المقرر أن يشارك في حفل الافتتاح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة روبرت ستيفين بيكروفت وإلينا بيشيكوفا رئيسة البعثة الأمريكية العاملة بمنطقة العساسيف، والدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر، وعدد من علماء المصريات والمهتمين بالآثار المصرية.

كانت بعثة مصرية أمريكية مشتركة اكتشفت بمنطقة العساسيف في محافظة الأقصر نهاية شهر أغسطس الماضي مقبرة الوزير “بادي باستت” الذي عاش خلال عصر الأسرة السادسة والعشرين (664-525 قبل الميلاد).

مقبرة “بادي باستت” الذي كان كبير مشرفي الزوجة الإلهية تقع داخل مقبرة “كارباسكن” حاكم طيبة والكاهن الرابع للإله آمون خلال عصر الأسرة الخامسة والعشرين (747-656 قبل الميلاد)، وإن الدلائل الأولية “تشير إلى أن بادي باستت اغتصب المقبرة منه”.

وآمون التي تعني الإله الخفي كان كبير الآلهة في مصر القديمة ويتخذ هيئة رجل يلبس تاجا تعلوه ريشتان، وكان المعبود الرسمي لما يسميه علماء الآثار والمصريات عصر الإمبراطورية المصرية (نحو 1567-1200 قبل الميلاد) .