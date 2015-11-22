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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: 3 صفقات نسعى لحسمها في يناير

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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: 3 صفقات نسعى لحسمها في يناير الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: 3 صفقات نسعى لحسمها في يناير

قال محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي إنه سيجدد رغبة مجلس إدارته في التعاقد مع صلاح ريكو لاعب اتحاد الشرطة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الإسماعيلي كان مهتما بالتعاقد مع ريكو، لكن إدارة الدراويش لم تتوصل لاتفاق مع اتحاد الشرطة.

وأفصح أبو السعود لـFilGoal.com "هناك أولويات تم الاتفاق عليها لتوفيرها خلال فترة الانتقالات الشتوية بجانب ريكو وهما اثنين من اللاعبين لتدعيم احتياجات الفريق".

وأوضح رئيس الإسماعيلي "سنضم قلب دفاع مصري محترف. ولاعب وسط يشارك في الدوري الممتاز".

وأتم ابو السعود "كل هدفنا هو استكمال بناء فريق جديد للدراويش للمنافسة على مختلف البطولات".

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