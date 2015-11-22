ننشر لكم طريقة وخطوات الحصول على مكافأة روسيا البالغة 50 مليون دولار

قامت السلطات الروسية بإعلان مكافأة مالية 50 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن قيادة داعش الإرهابية المتورطة في تفجير الطائرة الروسية، وذلك بعد إعلان أجهزة الاستخبارات الروسية أن سقوط الطائرة كان بسبب عمل إرهابي، ونضع لكم كيف يمكنكم الحصول على المكافأة من خلال الطرق التالية:

1- الدخول عبر موقع الهيئة الفيدرالية الروسية

لتتمكن عزيز القارئ من إرسال معلومات لدولة روسيا عن المتورط الحقيقي من قيادة داعش الإرهابية والمتسببة في قتل المواطنين الروسيين في سيناء بعد سقوط طائرتهم، يمكنك إرسال المعلومات عبر موقع الهيئة الروسية من اجل سرعة القضاء على داعش والإرهاب وذلك عبر: FMS.GOV.RU.

2- عبر الاتصال على هواتف أرضية روسية:

قالت المخابرات الروسية وأجهزة الأمن أنها قامت بتخصيص أرقام هواتف خاصة بمن يريد الإدلاء عن معلومات عن المتسبب في مقتل ركاب الطائرة الروسية، على أن تكون المعلومات حقيقية مقابل الحصول على المكافئة المالية وأن يكون صاحب هذه المعلومات في أمن وسرية تامة، وتتعهد روسيا بالحفاظ على حياته ويمكنكم الاتصال على:

أ‌- رقم الهاتف: +7 – “495” 22-22-224

ب‌- رقم الهاتف: 08 – “800” 22-22-224

3- عبر بريد إلكتروني خاص:

لضخامة المعلومات الواردة إلى السلطات الروسية، قامت أجهزة الأمن بتخصيص بريد إلكتروني جديد وذلك لتحمل ضغط المعلومات المرسلة إليها من أشخاص حول العالم يرسلون أسماء وصور المتورطين في تفجير الطائرة الروسية، وذلك عبر البريد الإلكتروني: fsb@fsb.ru.

شبكةعيونالإخبارية

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