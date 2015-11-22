قروض حكومية للشباب تصل إلي 100 ألف جنيه

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ بروتوكول، بينها وبين الصندوق الأجتماعي للتنمية لمشروع ” جمعيتي” .

ويتضمن هذا البروتوكول منح قروض سلعية لمشروعات الشباب الصغيرة، والتي يتم تمويلها من خلال الصندوق الأجتماعي، وتتراوح قيمة القرض الواحد من 50 إلي 100 ألف جنيه مصري، وتعطي المجمعات الاستهلاكية حق الاشراف عليها عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

ووفق بيان من الوزارة الذي اكد أن هذا الموضوع يوفر عمل كثيرة للشباب، ومن ناحية أخري زيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة، وسوف يتم فتح باب التقدم لتلك القروض في بداية شهر ديسمبر المقبل .

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير كافة التسهيلات للشباب، حيث أنه يوجد نظام الشباك الواحد والذي يتيج لجميع الشباب إتمام كافة الاجراءات مرة واحدة فقط .

بالإضافة إلي إنشاء نظام الكتروني لمعرفة حركة تداول السلع وعمليات البيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية، لضبط منظومة البيع وامداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية واستبدال نقاط الخبز .

3 بروتوكولات تم توقيعها بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية

البروتوكول الأول : منح قروض سلعية للشباب وهو مشروع “جمعيتي”

البروتوكول الثاني: مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية

البروتوكول الثالث : يسمح للبقالين التابعين لوزارة التموين بتطوير محلاتهم، الأمر الذي يؤدي إلي تنمية وتطوير التجارة الداخلية ويتم تمويل تلك المشاريع من الصندوق الاجتماعي .

شبكةعيونالإخبارية

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