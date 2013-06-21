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دعوت مجلس الأمن الدولى إلى النظر فى خيارات مساعدة السوريين

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دعوت مجلس الأمن الدولى إلى النظر فى خيارات مساعدة السوريين دعوت مجلس الأمن الدولى إلى النظر فى خيارات مساعدة السوريين

دعت فاليرى آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة شئون الإغاثة الطارئة، مجلس الأمن الدولى يوم الخميس إلى دراسة خيارات متعددة من أجل الوصول إلى السوريين المحتاجين إلى مساعدات.

وقالت آموس، التى أطلعت المجلس على الوضع فى سوريا، إنه يتعين أن تكون احتياجات الشعب السورى فى مركز الاهتمام، ومن ثم أوصت بالنظر فى كل الخيارات الممكنة بغض النظر عن السياسة.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى مزيج من الخيارات لمساعدة الشعب السورى، تحتاج بعضها إلى العمل من المجلس، بينما تحتاج أخرى إلى العمل من وجماعات المعارضة".

وأطلعت آموس المجلس على "أعمال العنف المتنامية والتجاهل التام للحياة والكرامة الإنسانية"، مشيرة إلى أنها قلقة حيال الطبيعة الطائفية المتنامية للعنف.

وقالت آموس إن عمليات الإغاثة فى سورية تلقت تمويلات بلغت 4.1 مليار دولار حتى الآن، لكنها تتطلب 3 مليارات دولار أخرى حتى نهاية العام الجارى.

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مصر 365

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