نائب دائرة سيدى جابر: أول طلب إحاطة بالبرلمان سيكون حول منظومة الصحة

قال الصحفى حسنى حافظ، النائب عن دائرة سيدى جابر عن حزب الوفد، إنه قام بالالتحاق بلجنة الصحة بالبرلمان، حرصا منه على العمل فى هذا الملف الحيوى.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بصدد التقدم بأول طلب إحاطة بالبرلمان القادم، حول تطوير الرقابة الصارمة على المستشفيات، وتطوير منظومة الصحة.

خاصة تطوير مستشفيات المؤسسات العلاجية، والتى تعانى من سوء الخدمة، وبالتالى عزوف المرضى عن التوجه إليها لتلقى العلاج اللازم بالرغم من أنها منشآت مجهزة بما يعد إهدارا للمال العام، وهو ما يتجلى بمستشفيات المبرة فى مصطفى كامل، وكذلك مستشفى القبطى ومستشفى أحمد ماهر، بالاضافة إلى المطالبة بتطوير مستشفيات التأمين الصحى، والمستشفيات الجامعية.

حيث طالب نائب دائرة سيدى جابر، وزير التعليم العالى بتطوير مستشفيات الجامعة، خاصة وأنها تستقبل مرضى من 5 محافظات، وأكد ضرورة إنشاء مستشفيات جامعية بكفر الشيخ والبحيرة لتخفيف العبء عن المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، كما أشار إلى أنه بصدد عقد اجتماع مع نقابة التمريض بالإسكندرية لبحث إمكانية تطوير منظومة التمريض.

كما أكد الاهتمام بتقديم الخدمات لأهالى الدائرة والاهتمام ببعض الأعمال التنموية للدائرة من شبكات صرف صحى والرصف والإنارة والغاز خاصة لمناطق مثل عزب المطار ومناطق الحضرة القبلية.