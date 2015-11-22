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سالم الهندي: طفح الكيل من عمرو دياب وعاتب على نجوى كرم

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الأحد 22-11-2015 00:23

أكد مدير شركة "روتانا" سالم الهندي أن "روتانا لم تهاجم الأغنية المصرية كما تم التداول مؤخراً خاصة بعد الخلاف الذي ظهر الى العلن مع النجم المصري ، وأن الشركة تعمل مع ملحنين وشعراء ومطربين مصريين كما ان التسجيل كله يتم في "، متسائلاً "كيف تكون روتانا تهاجم الفن المصري".

ولفت الهندي خلال حديثه لبرنامج "نيوز روم" الذي يقدمه الإعلامي فراس حليمة، إلى أن "بعض الأشخاص يريدون الإصطياد في الماء العكر، وأن الأيام اثبتت دائماً ان شركة روتانا هي القوية والباقية".

وأكد الهندي أن "شركة روتانا تخلت عن عمرو دياب بعدما طفح الكيل، ومن بين الأسباب تسريبات الأغاني"، وقال: "لن تتغاضى الشركة أكثر عن الموضوع، فكما الشركة لديها التزامات تجاهه هو ايضاً لديه التزامات تجاه الشركة ولكن أزمة وتعدي. عمرو دياب فنان كبير والامر موجود في القضاء المصري".

وخلال الحلقة، سجل الهندي عتبه الكبير على شمس الأغنية نجوى كرم التي يعتبرها من مؤسسي شركة روتانا، فقال "لم أكن أتوقع أن تتخلى بهذه السهولة عن الشركة".

وتابع: "روتانا منزلها وعندما تريد الرجوع الى الشركة اهلاً وسهلاً بها ولكن هي حالياً ليست موجودة بشركة روتانا".

وعن غياب النجوم المصريين عن شركة روتانا، قال الهندي: "هناك أنغام وتامر حسني، أما جنات وسميرة سعيد فهما تحسبان على الأغنية المصرية".

وعن غياب ألبومات سميرة سعيد وأنغام عن المكتبات الموسيقية في بيروت، قال الهندي: "الـ CD لم يعد ضرورة، واتجاه الكل أصبح صوب الـ اونلاين".

 

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