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بدء صرف تعويضات المزارعين المتضررين من مياه السيول بمحافظة البحيرة اليوم

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بدء صرف تعويضات المزارعين المتضررين من مياه السيول بمحافظة البحيرة اليوم بدء صرف تعويضات المزارعين المتضررين من مياه السيول بمحافظة البحيرة اليوم
أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، عن صرف تعويضات المزارعين المتضررين من مياه السيول، اليوم الأحد، من الجمعيات الزراعية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم صرف مبلغ 38 مليون جنيه بشيكات مصرفية للصرف من البنوك قيمة التعويضات عن الدفعة الأولى من متضررى السيول من الجمعيات الزراعية المختلفة عن تلف 18 ألفًا و919 فدانًا من إجمالى 56 ألف فدان تم حصرها.

وأشار إلى صرف التعويضات اللازمة للمزارعين على 3 مراحل، على أن تكون المرحلة الثانية للأراضى الخاصة بالإصلاح الزراعى والمرحلة الثالثة خاصة بتظلمات المزارعين، وكذلك للمتخلفين من الدفعات السابقة، حيث سيتم صرف 1000 جنيه كتعويض عن كل فدان قطن وبنجر أتلفته السيول، وصرف 2000 جنيه لفدان الخضراوات و1800 جنيه لفدان الخرشوف والبطاطس.


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