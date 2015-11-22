مدير جامعة شقراء يلتقي طلاب الكليات بالدوادمي

الدوادمي فواز الهويل

تفقد مدير جامعة شقراء الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة الأربعاء الماضي، مباني الجامعة بمحافظة الدوادمي يرافقه الدكتور أحمد بن محمد اليحيى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والدكتور محمد بن سعد اليحيى عميد القبول والتسجيل والدكتور سالم بن ناصر الشريف المستشار والمتحدث الرسمي للجامعة بهدف الاطلاع على مراحل التشييد والتي وصلت الى مراحل نهائية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية تهدف إلى إجراء كشف ميداني على مباني الجامعة والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكليات الجامعية المختلفة بمحافظة الدوادمي، واشتمل برنامج الزيارة كليات محافظة الدوادمي وهي: كلية الصيدلة، كلية الطب، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الهندسة، كلية التربية، كلية العلوم والدراسات الإنسانية وكلية المجتمع.

واستمع مدير الجامعة خلال جولته الميدانية لعمداء الكليات. وأعرب مدير جامعة شقراء عن سعادته بما لمسه من عمل وجهد مقام في سبيل تقديم خدمة للطالب الجامعي في الدوادمي. كما تخلل زيارة مدير الجامعة لمحافظة الدوادمي لقاء المحافظ مران بن جروان بن قويد في مقر المحافظة بحضور أعضاء المجالس المحلية والبلدية بالمحافظة وجمع لفيف من أهالي محافظة الدوادمي، طرح خلاله الأهالي آمالهم في الجامعة لدعم عجلة التنمية الوطنية في المحافظة والتي تتحقق في توسيع نطاقها في مايخدم المجتمع من برامج ودورات تأهيلية بالإضافة إلى دعم الكليات الطبية في المحافظة بكلية لطب أسنان ومستشفى جامعي يحقق للطلاب بيئة أكاديمية متميزة. هذا واختتم برنامج الزيارة بلقاء مفتوح أقيم في كلية المجتمع مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات الجامعية.